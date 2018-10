Verso PSG-OM, Buffon può tornare titolare. Clima teso a Marsiglia

© foto di Mocciaro

"A l'OM si stanno surriscaldando" titola L'Equipe oggi in edicola. Domani sera al Parco dei Principi c'è il big match PSG-Marsiglia e Rudi Garcia ha chiesto spiegazioni a Dimitri Payet e Adil Rami sulle loro discussioni in campo nel ko contro la Lazio. Clima teso alla vigilia di una partita importante. Nel taglio alto si legge: Buffon in vantaggio per una maglia da titolare.