© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' la gara certamente più attesa dell'anno, a Liverpool e a Manchester. La rivalità tra due formazioni non della stessa città più intensa del panorama internazionale quella tra Reds e Red Devils. Una gara che arriverà nel week-end, con la formazione di Jurgen Klopp che si prepara a ritrovare il portiere Alisson e il difensore Matip. Ritorni importanti in un undici che, per il Mirror, dovrebbe vederli titolari: in campo è previsto anche Salah, in mezzo Fabinho, Henderson e Wijnaldum, terzetto vincitore della finale Champions di Madrid che dovrebbe giocare insieme per la prima volta in stagione.