Via Wenger e Conte, Arsenal e Chelsea si contendono Luis Enrique

Non solo Wenger è pronto a lasciare l'Arsenal ma anche Antonio Conte pare propenso a non allenare più il Chelsea nella prossima stagione. Se ormai la dipartita del tecnico francese è ufficiale, si aspetta anche la decisione dei Blues e stando alle ultime indiscrezioni del The Sun i due club londinesi si stanno contendendo Luis Enrique per la panchina. Il Chelsea pare che da tempo stia trattando con l'ex allenatore del Barcellona mentre i Gunners lo avrebbe delineato come un papabile sostituto di Wenger ed entrambe le dirigenza hanno presentato il loro progetto allo spagnolo.