Sirene dalla Francia per uno dei talenti più interessanti del calcio serbo: Strahinja Pavlovic del Partizan Belgrado. Il giocatore è finito nel mirino del Monaco e a confermarlo è il vicepresidente del club Oleg Petrov: "Non voglio dire molto per rispetto di tutte le parti in causa - ha affermato ai microfoni di RMC Sport in Francia -, ma posso dire che si tratta di un interesse concreto. Si tratta di un buon giocatore che piace a tante società"