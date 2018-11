Vicepresidente Betis: "Sono certo: Lo Celso resterà qui con noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vicepresidente del Betis Siviglia, José Miguel López Catalán, ha parlato di Giovani Lo Celso a Radio Marca. "Ho chiarissima la situazione che si sta prospettando davanti: Lo Celso resterà al Betis, siamo convinto. Lo eravamo anche del suo arrivo in estate: era la nostra priorità e abbiamo dimostrato di credere in lui. C'è l'obbligo di acquisto a 25 milioni se andremo in Europa: altrimenti è un'opzione ma vogliamo che resti".