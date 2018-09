Victor Font: "Con questa gestione il Barça rischia di fare la fine del Milan"

© foto di J.M.Colomo

Victor Font, imprenditore catalano candidato alla presidenza del Barcellona, ha utilizzato toni forti per parlare della situazione del club blaugrana e delle aspettative per il futuro. Ecco le sue parole riportate da Marca: "Come vedo il Barcellona? Da un punto di vista sportivo a breve termine molto bene. La nostra preoccupazione è per il Barcellona del 2025, sempre che si coglia preservare il modello di proprietà del club. L'attuale metodo degli incassi ci crea preoccupazione, avremo difficoltà nel continuare ad essere competitivi ad alti livelli. Cosa potremmo fare? Negli ultimi 10 anni non abbiamo fatto innovazione. Inoltre dietro ai club ci sono altri attori come Leghe, Federazioni o multinazionali che si prendono gran parte degli introiti. Non vogliamo fatturare 600/700 milioni ma molto di più. Per farlo dobbiamo eliminare gli intermediari. Esempi per migliorare gli introiti? Uno può essere la produzione di contenuti audiovisivi da distribuire a pagamento ai tifosi. Un altro è legato al merchandising del marchio Barça. Negli ultimi anni è stata una piccola parte degli introiti. Se vuoi vendere una sciarpa in Brasile devi passare da almeno 6 intermediari prima di arrivare al consumatore finale. Abbiamo 4/500 milioni di tifosi nel mondo a cui vogliamo arrivare in maniera diretta. Il futuro passa da questo. Chi gestirà questo nuovo metodo di lavoro? Il fondamento di base è che i dirigenti del club abbiano esperienza e capacità. La gestione del talento di casa non ha seguito un'idea precisa ultimamente e per questo se ne è andato in altre parti del mondo. Con questo modello di gestione esiste il rischio di finire come il Milan".