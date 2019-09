Victor Valdes, debutto agrodolce in panchina al Barça U19: 1-0 e rosso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da quest'anno Victor Valdes è l'allenatore dell'Under 19 del Barcellona, club a cui sono legati la maggior parte dei successi della sua carriera. E oggi ha vissuto un debutto agrodolce. Vittoria nel match contro il Girona per 1-0, ma espulsione nei minuti finali per una protesta troppo veemente nei confronti dell'arbitro per un fallo non fischiato in favore dei suoi. Poco male, tanto in settimana c'è un altro esordio: quello in Youth League, contro il Borussia Dortmund.