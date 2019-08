Fonte: Sport.es

© foto di Imago/Image Sport

Victor Valdes, allenatore della Juvenil 'A' del Barcellona, nel corso di un'intervista, ha parlato anche della situazione che vede coinvolto Neymar ed un suo possibile ritorno al Camp Nou: "Che cosa vuoi che ti dica... Sono stato solamente un anno con lui e parla sempre bene di me: questo è qualcosa di cui devo ringraziarlo. È un grande giocatore e in quella Champions che abbiamo vinto fu protagonista. Ora sono uno del Barcellona, ed ho delle regole da rispettare: se ti dico qualcosa di più vengo licenziato. E non voglio che succeda".