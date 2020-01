© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha dribblato così una domanda sull'obiettivo di mercato Edinson Cavani nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia del match casalingo col Levante: "Cavani? Dovreste conoscermi, sapete che non parlo di giocatori che non fanno parte della nostra rosa. Il Levante è una squadra pericolosa, ha fatto buone partite soprattutto in trasferta e servirà quindi il miglior Atletico per batterlo".

L'ex attaccante del Napoli, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, ha già un accordo per trasferirsi a Madrid a parametro zero in estate, ma i colchoneros stanno lavorando per anticipare il suo arrivo già in questa sessione di mercato.

Guarda il video in calce con le parole di Simeone su Cavani.