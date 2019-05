Il quarto gol del Liverpool contro il Barcellona proprio non va giù al tecnico blaugrana Ernesto Valverde. "Non so veramente cosa sia successo, quando ho guardato il campo la palla stava già entrando. Non ci hanno dato tempo per disporci. Eravamo concentrati sulla disposizione, è stata una giocata sorprendente", ha detto Valverde. Di seguito il video della sua risposta in conferenza stampa.