VIDEO - Borussia Dortmund, il sogno di Bolt: secondo allenamento

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Usain Bolt e il sogno di diventare un calciatore professionista. Il più grande velocista di tutti i tempi, sta effettuando in questi minuti il secondo allenamento e dunque il provino decisivo con il Borussia Dortmund. Da tempo era previsto questa serie di allenamenti del jamaicano con la squadra tedesca, adesso avrà l'occasione di mettere in mostra le sue qualità da calciatore tra le fila di una delle squadre più importanti in Europa.