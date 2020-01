© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si batte il Liverpool di Jurgen Klopp? Ecco la speciale "ricetta" di Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton che domani affronterà proprio i Reds in FA Cup, forte dei precedenti a favore di quando allenava il Napoli: "Come si batte Klopp? Segnando più gol (ride, ndr). Jurgen è un amico e ho un ottimo rapporto con lui. Ho avuto la fortuna di batterlo lo scorso anno in Champions e lui dopo ha vinto la coppa. Poi l'ho battuto di nuovo in questa stagione, sempre col Napoli. Ci siamo riusciti perché abbiamo fatto una grande prestazione: solo così puoi vincere col Liverpool. Se affronti la squadra di Klopp, devi giocare in modo perfetto e non normalmente. Non devi commettere errori, devi fare una partita di sacrificio e intensità. Se vuoi battere i Reds, devi giocare bene sotto ogni aspetto".

Guarda le parole di Ancelotti nel video in calce.