VIDEO - Everton, tifosi pazzi di Ancelotti: nuovo coro per il tecnico italiano

I tifosi dell'Everton sono già pazzi di Carlo Ancelotti. Dopo due vittorie in due gare infatti i supporters dei Toffees hanno già riservato un nuovo coro per il neo tecnico che recita: "Carlo fantastico, Carlo magnifico" e lo hanno cantato senza sosta nella trasferta in casa del Newcastle, vinta per 2-1 grazie alla doppietta di Calvert-Lewin. Un ottimo inizio per Carletto...