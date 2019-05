VIDEO - Liverpool, Origi dopo la doppietta al Barça: "Dio era con me"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Liverpool Divock Origi, autore di una doppietta (compreso il gol del definitivo 4-0) contro il Barcellona, ha parlato in zona mista al termine del match: "Ho cercato di condividere la mia luce in allenamento o in partita, essendo un cristiano credente ho sentito la presenza di Dio". Di seguito il video con le parole dell'attaccante belga.