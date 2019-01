Momenti toccanti allo Stadio della Beaujoire di Nantes. Durante la partita di Ligue 1 tra i padroni di casa e il Saint-Etienne, il direttore di gara ha infatti sospeso il gioco al 9' per omaggiare l'attaccante Emiliano Sala. Nove proprio come il numero di maglia che indossava l'argentino in gialloverde.