VIDEO - Real Madrid, Zidane: "Pogba? Gli auguro di tornare in fretta..."

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha risposto così alla domanda postagli nella conferenza stampa odierna sull'obiettivo di mercato di blancos e Juventus, Paul Pogba: "Su Pogba non rispondo... Fa parte di un'altra squadra. La cosa più importante per lui, visto il suo infortunio, è tornare a giocare al più presto. Gli auguro il meglio. Per il resto, contano i giocatori che ho a disposizione e sono concentrato solamente sulla partita di domani", le parole del tecnico merengue.

Guarda il video in calce con le parole di Zidane su Pogba.