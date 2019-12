VIDEO - Solskjaer: "L'esonero di Mourinho? Le cose non andavano"

© foto di

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Tottenham, Ole Gunnar Solskjaer è tornato a parlare anche dell'esonero di Mourinho e del suo conseguente approdo sulla panchina dei Red Devils lo scorso dicembre: "Non ricordo in che posizione eravamo. Da allora ne abbiamo giocate circa 50, la squadra non era dove doveva stare. Quando cambi un allenatore nel bel mezzo della stagione evidentemente le cose non vanno come dovevano andare", sono state le parole dell'attuale tecnico del Manchester United.

Guarda le parole di Solskjaer nel video in calce