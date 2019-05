VIDEO - Stam a De Ligt: "Liverpool? Meglio il Barça. Devi giocare"

Meglio il Barcellona rispetto al Liverpool. Jaap Stam quest'oggi ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt, capitano e stella dell'Ajax, e ha voluto dare un consiglio al suo connazionale.

"E' importante giocare" - Queste le dichiarazioni di Stam: "L'importante è che De Ligt trovi una squadra che lo prenda per fare il titolare. Il Barcellona ha dimostrato di aver bisogno di rinforzi in difesa dopo la sconfitta contro il Liverpool. Bisogna capire anche come pensano di rinforzarsi, credo che De Ligt possa essere un gran colpo per loro. Sarebbe interessante vederlo competere in un campionato più difficile, settimana dopo settimana. Si parla pure di Liverpool, dove troverebbe Van Dijk che è una stella oltre che suo compagno di nazionale. Ma dovrebbe fare i conti con due giocatori di qualità come Lovren e Matip, non so se sarebbe subito uno dei titolari. Le qualità per diventare importante da subito ci sono, ma in campionati del genere si fa molta più fatica".