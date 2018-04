Vieira: "Sarei pronto per allenare l'Arsenal. Ma non mi hanno chiamato"

© foto di Federico De Luca

Quello di Patrick Vieira è uno dei nomi circolati per la sostituzione sulla panchina dell'Arsenal di Arsene Wenger. Queste le parole del francese oggi tecnico del New York City Fc: "Se la domanda è se mi sento pronto per allenare l'Arsenal, la risposta è sì. Mi sento pronto. Detto questo nessuno mi ha contattato, ora penso solo al New York City Fc. Ho un contratto in essere e quando terminerà vedremo, ma il fatto che il mio nome sia accostato a grandi club europei è un vanto, significa che sto lavorando bene".