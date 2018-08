Vieira sponsor di Henry: "Sarebbe un gran colpo per il Bordeaux"

© foto di Federico De Luca

Patrick Vieira, allenatore del Nizza, ha parlato del possibile approdo in Ligue 1 dell'ex compagno di Nazionale di Thierry Henry: "Sarebbe un colpo importante per il Bordeaux - ha detto l'ex centrocampista - Sarebbe buono sia per lui che per il campionato francese, vista la sua notorietà. Lo conosco bene e penso che abbia tutte le qualità per avere successo. Ha già avuto molte esperienze in carriera e penso che abbia molto da dare come primo allenatore".