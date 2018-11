Viktoria Plzen, niente Roma per bomber Krmencik. Per lui stagione finita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stando a quanto riportato da fcviktoria.cz, l'attaccante del Viktoria Plzen e della Repubblica Ceca Michael Krmencik si è infortunato gravemente al ginocchio in questi giorni. La sua stagione è da considerarsi conclusa e ovviamente non potrà scendere in campo nella sfida di Champions League contro la Roma, in programma il prossimo 12 dicembre.