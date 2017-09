Villarreal, Alvaro: "Non siamo ancora all'altezza della stagione scorsa"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il difensore del Villarreal Alvaro Gonzalez ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: “Questa settimana serve a recuperare giocatori, come nel caso di Cheryshev, e migliorare alcuni aspetti. Non siamo stati all’altezza della scorsa stagione e del livello che, penso, questa squadra può dare. Ora abbiamo una partita importante in casa e dobbiamo vincere per ottenere quella fiducia che arriva dopo risultati del genere. Con la capacità che ha questa squadra, miglioreremo a partire dalla gara contro il Betis la prossima settimana”.