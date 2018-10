Villarreal, Calleja: "Con la Rapid Vienna come contro l'Atletico Madrid"

© foto di Alterphotos/Image Sport

"Cercheremo la vittoria. Da subito". La ricetta di Javi Calleja è tanto semplice quanto ambiziosa per la gara di Europa League di domani contro la Rapid Vienna. Il tecnico si prepara per la gara all'Estadio de la Ceramica e ammette. "Dobbiamo giocare come contro l'Atletico Madrid: coraggio e nessuna paura. Giocare bene ci porterà a vincere, essere noi stessi ci aiuta a fare grandi cose".