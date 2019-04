Villarreal, Calleja: "Dominato per 75 minuti, Valencia grande squadra"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Il tecnico del Villarreal Javi Calleja ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta interna per 3-1 contro il Valencia: “Abbiamo disputato 75 minuti molto buoni. Abbiamo dominato, siamo anche stati superiori e avuto occasioni nitide per far sì che il risultato fosse diverso. Le partite durano però 90 minuti e nell’ultimo quarto d’ora abbiamo accusato il ritmo del Valencia. Hanno trovato gli spazi, sono una grande squadra e ci hanno colpito”.