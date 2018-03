Villarreal, Calleja: "Felice per la vittoria contro l'Atletico Madrid"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Javi Calleja, tecnico del Villarreal, ha commentato così il successo per 2-1 contro l'Atletico Madrid in campionato: "Sono molto felice per la vittoria contro i Colchoneros, sono tre punti importanti per la classifica. Abbiamo lottato fino alla fine, nonostante il rigore che ci ha un po' danneggiato. Ora abbiamo due settimane per pensare alla partita contro il Malaga".