Villarreal, Calleja: "Grande risultato. Ai quarti eviterei le spagnole"

Javier Calleja, tecnico del Villarreal, ha parlato nel post partita di Europa League dopo la vittoria contro lo Zenit: "Sembra tutto facile ma posso garantire che non lo è stato. Abbiamo fatto molto bene le doppio confronto, meritando la qualificazione. Se potessi scegliere, non vorrei ai quarti Siviglia e Valencia. In Europa giochiamo senza pressione, questo ci facilita rispetto alla Liga.