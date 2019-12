Villarreal, Calleja: "In alcuni momenti siamo stati superiori all'Atletico"

Javier Calleja, tecnico del Villarreal, è intervenuto ai microfoni di AS per analizzare lo 0-0 contro l'Atletico Madrid: "È un risultato giusto. Abbiamo affrontato una delle migliori squadre d'Europa, ci sono stati momenti in cui siamo stati superiori. Era tanto tempo che non chiudevamo con la porta inviolata. Abbiamo avuto un calendario contro le squadre di alta classifica, ogni partita abbiamo dimostrato di poter vincere. Spesso abbiamo segnato, oggi però ci è mancato il gol. Abbiamo avuto molte occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Penso che comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro".