Javi Calleja, tecnico del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona (andata in Portogallo vittoria del Sottomarino Giallo per 1-0): "E' ancora tutto aperto, non voglio vedere cali di tensione. Turnover? L'infortunio di Bonera è pesante, è un leader dentro e fuori dal campo. Ma abbiamo qualche sostituto. Voglio vedere una squadra ambiziosa e con voglia di vincere, anche perché in questo periodo i risultati non stanno arrivando".