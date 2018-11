Villarreal, Calleja: "Per battere i Rangers punteremo sul nostro gioco"

© foto di Alterphotos/Image Sport

Sfida decisiva contro i Rangers di Glasgow per il passaggio del turno in Europa League per il Villarreal Javi Calleja. Questo uno stralcio delle parole del tecnico in conferenza stampa a Ibrox Park: "Siamo qui per certificare il nostro passaggio del turno. Per riuscirci dovremo fare una grande partita ripetendo quanto fatto contro il Betis in campionato. Dovremo cercare di mettere la partita sul piano fisico perché avremo molto da perdere e poco da guadagnare. I Rangers sono un club mitico che si sta dimostrando competitivo e difficile da battere in questa Europa League. Non sono sorpreso dal loro rendimento perché sapevo fosse una squadra di alto livello. Mi aspetto dai Rangers una prestazione simile a quella vista nel secondo tempo del match d'andata, supportata dalla grande atmosfera creata dai loro tifosi. Dovremo scommettere sulla nostra qualità di gioco per ottenere i tre punti. Noi dipendiamo da noi stessi per il passaggio del turno. Vincere domani ci darebbe, infatti, grande fiducia per il prosieguo della competizioni ma anche del campionato".