Il mister del Villarreal, Javi Calleja, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Zenit: "Dobbiamo giocare con la testa, avere fiducia in quello che facciamo e sapere che ci sarà da soffrire. Quello dell'andata è un buon risultato, non dobbiamo commettere errori né essere frettolosi. Sarà vietato rilassarsi, dobbiamo restare concentrati dal primo minuto, più sulla partita che sul risultato. Fornals? Sta bene, è convocato e avrà possibilità di giocare. Vogliamo andare avanti in questa competizione, siamo ambiziosi ma prima dobbiamo passare il turno".