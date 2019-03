© foto di Alterphotos/Image Sport

L'allenatore del Villarreal, Javi Calleja, ha analizzato questo pomeriggio il sorteggio per i quarti di finale di Europa League svoltosi a Nyon, che ha accoppiato la sua squadra al Valencia: "Un sorteggio difficile, è un avversario che conosciamo molto bene, una grande squadra, con un grande allenatore. L'avrei evitato volentieri ma questo ci è toccato e dovremo fare due grandi gare per passare. La motivazione è massima, l'ambizione anche. Ora pensiamo al campionato, in questo momento il nostro obiettivo è quello di vincere a Madrid contro il Rayo, concentrarsi sulla Liga. L'ora di giocare contro Valencia arriverà presto".