© foto di Alterphotos/Image Sport

L'allenatore del Villarreal Javi Calleja ha presentato così in conferenza stampa la gara di Europa League in programma domani a San Pietroburgo: "Sappiamo che la Liga ha la priorità, ma abbiamo una rosa all'altezza per affrontare entrambe le competizioni. Andiamo sempre in campo per vincere e sono sicuro che un buon risultato in casa dello Zenit ci aiuterebbe anche in campionato. Vogliamo provare a imporre il nostro gioco, con qualche novità di formazione. Sappiamo che troveremo uno Zenit in salute, una big del calcio russo, ma siamo preparati per non lasciarci intimorire dal loro stadio pieno".