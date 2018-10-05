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Europa

Villarreal, Cazorla più forte della sfortuna: torna al gol dopo 2 anni

05.10.2018 00:05 di Michele Pavese  Twitter:    articolo letto 1438 volte

Dal Villarreal... al Villarreal. La seconda vita calcistica di Santi Cazorla è cominciata ufficialmente lo scorso 10 agosto, quando il club spagnolo lo presentò ai tifosi nel bel mezzo di uno spettacolo di magia molto suggestivo. Due anni tormentati dagli infortuni (l'ultima partita disputata il 19 ottobre 2016 con la maglia dell'Arsenal) ma la voglia di non arrendersi e di tornare protagonista, di sentirsi vivo: il centrocampista ha ritrovato la gioia di calcare il campo da gioco e stasera anche quella della rete. Un rigore importante e decisivo, quello che ha permesso al Villarreal di pareggiare la sfida contro lo Spartak Mosca al 96'. Un gol atteso oltre due anni, in Europa addirittura sette e mezzo. E che rende un minimo di giustizia a un ragazzo davvero sfortunato.

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