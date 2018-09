Villarreal, Cazorla racconta il suo calvario: "Ora sembro un puzzle"

Santi Cazorla ha raccontato al Daily Mail il suo calvario, che non solo lo ha portato a un passo dal ritiro, ma addirittura al rischio amputazione della gamba. Tutto questo a causa di un'infezione batterica che gli stava divorando il tendine d'Achille e l'osso circostante: "Il primo da incolpare per questa situazione sono io, perché sono stato io a decidere chi mi dovesse curare. Sicuramente posso dire che se qualcuno avesse agito diversamente avrei avuto la metà dei problemi, ma alla fine le decisioni le ho prese io. Sarei dovuto andare in Spagna dal primo giorno. Quello che mi dispiace è che chi ha sbagliato non abbia mai ammesso l'errore, che può capitare a chiunque. Sarebbe bastato sentirmi dire: "Ci dispiace, dell'infezione non ce ne eravamo accorti". Ma non me lo ha mai detto nessuno". Dopo 11 operazioni chirurgiche, Cazorla è tornato a giocare dopo 668 giorni, con la maglia del Villarreal. "Ora sembro un puzzle" ha aggiunto. Per la ricostruzione del tendine infatti sono stati necessari numerosi trapianti di pelle: una parte della sua coscia finisce nell'avambraccio, da cui a sua volta viene estratto il tessuto necessario per ricostruire la caviglia.