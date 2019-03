© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Villarreal Gerard Moreno ha presentato così in conferenza stampa il prossimo big match di Europa League con lo Zenit: "L'Europa League ci dà grandi sensazioni, abbiamo voglia di competere e ottenere un risultato positivo già in Russia. Per noi fare bene in Europa è una responsabilità, così come lo è dare tutto nella Liga. Abbiamo studiato lo Zenit, è una squadra con una difesa forte e con grande esperienza. Proveremo comunque a creargli pericoli con le nostre armi migliori. Questo Villarreal in campo internazionale sta facendo benissimo".