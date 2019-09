© foto di Alterphotos/Image Sport

Il Villarreal asfalta tra le mura amiche il Betis. Nell'anticipo del 7° turno di Liga, il Sottomarino giallo la sblocca già al 39' con Ekambi. Emerson pareggia provvisoriamente al 48', poi un rigore di Cazorla al 68', un altro gol di Ekambi al 76', uno di Gerard Moreno al 92' e uno di Chukwueze al 95' chiudono definitivamente i giochi. Terza vittoria per il Villarreal, che raggiunge il sesto posto in classifica a quota 11 punti. Terzo ko invece per i biancoverdi, fermi a quota otto lunghezze al nono posto.

Il programma completo del 7° turno di Liga:

Venerdì

Villarreal-Betis 5-1

Sabato

13:00 Athletic Club - Valencia

16:00 Getafe - Barcellona

18:30 Granada - Leganes

21:00 Atletico Madrid - Real Madrid