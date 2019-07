© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso Pedraza (23) lascia il Villarreal per il Betis Siviglia. Secondo quanto scrive As, l'accordo tra i due club è chiuso e al momento manca soltanto l'ufficialità. Il centrocampista saluterà il submarino amarillo per un anno, con i biancoverdi che potranno riscattarlo nell'estate del 2020. Pedraza arriverà in Andalusia nella giornata di martedì, sosterrà le visite mediche e poi firmerà il contratto.