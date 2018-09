Villarreal-Real Valladolid 0-1, Suarez affonda il Sottomarino giallo

Il Real Valladolid espugna il campo del Villarreal nel settimo turno di Liga grazie a una rete di Suarez al 53'. Rigore sbagliato da Moreno, tra i padroni di casa, all'83'. Nove punti in classifica per il club di proprietà di Ronaldo, otto per il Sottomarino giallo.

Questo il programma del settimo turno di Liga:

28/09 21:00 Rayo Vallecano-Espanyol 2-2

29/09 13:00 Real Sociedad-Valencia 0-1

29/09 16:15 Barcellona-Athletic Bilbao 1-1

29/09 18:30 Eibar-Siviglia 1-3

29/09 20:45 Real Madrid-Atletico Madrid 0-0

30/09 12:00 Huesca-Girona 1-1

30/09 16:15 Villarreal-Real Valladolid 0-1

30/09 18:30 Levante-Alaves

30/09 20:45 Real Betis-Leganes

01/10 21:00 Celta Vigo-Getafe