Villarreal, seconda giovinezza per Bonera: si lavora per il rinnovo

Daniele Bonera verso il rinnovo di contratto. Come riporta As, il difensore ex Milan sarebbe infatti pronto a prolungare di un altro anno la sua avventura al Villarreal. Il classe '81, attualmente in scadenza a giugno, ha già collezionato 18 presenze quest'anno confermandosi un titolare agli ordini di Calleja.