Villarreal, Semedo vicino al trasferimento all'Olympiacos

Come riportato dal Mundo Deportivo, il difensore portoghese del Villarreal Ruben Semedo potrebbe andare via a titolo definitivo dopo i prestiti a Huesca e Rio Ave. Il calciatore sarebbe vicino al trasferimento all’Olympiacos. Il Sottomarino Giallo non si opporrebbe all’addio del calciatore, che tra l’altro è in attesa di giudizio e in libertà vigilata per furto, percosse e minacce.