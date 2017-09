Villarreal, Trigueros: "Nelle prime gare è mancata l'intensità"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista del Villarreal Manu Trigueros ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: “In questa pausa per le nazionali siamo pochi giocatori ma può essere una buona settimana per allenarsi con intensità e affrontare questa nuova stagione con le garanzie di poter competere e vincere. Abbiamo diversi infortunati e per il mister è difficile provare la tattica. Nella prime due partite ci è mancata l’intensità e i nuovi innesti. L’idea è che questa pausa ci serva, che i nuovi si integrino bene e giocheremo contro il Betis con l’aiuto dei nostri tifosi”.