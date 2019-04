Villarreal-Valencia, col Napoli spettatore interessato. Quanti ex "italiani"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Arsenal-Napoli nella notte di Europa League. Particolare interesse per i tifosi napoletani la sfida fra Villarreal e Valencia, dalla quale uscirà l'avversaria proprio della vincente fra gli azzurri e i Gunners: 63 km separano il "Mestalla" dall'"Estadio de la Ceramica", i due teatri del doppio quarto di finale. Molti i volti noti al calcio italiano: per il submarino amarillo spicca proprio l'ex Napoli Victor Ruiz in difesa, ma anche Carlos Bacca, ex milanista come Daniele Bonera. Quest'ultimo però sarà indisponibile. Dall'altra parte il Valencia ha in Neto l'esponente noto alla Serie A che è fra i sicuri titolari. Piccini e Roncaglia in difesa, mentre l'ex interista Kondogbia è out per infortunio.

Non è un derby inedito a livello europeo: le due squadre si sono già affrontate in semifinale di Coppa UEFA nel 2004. Decise un rigore di Mista nel ritorno in favore dei valenciani, dopo lo 0-0 dell'andata. Per la cronaca i Murciélagos andarono a vincere il torneo.