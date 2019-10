Villas-Boas preannuncia già il ritiro: "Al Marsiglia la mia ultima panchina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

André Villas-Boas ha già le idee chiare per il suo futuro: quella all'Olympique Marsiglia, con ogni probabilità, sarà la sua ultima avventura in panchina. A rivelarlo sarebbe stato lo stesso tecnico portoghese, intervistato da France Football: "Il Marsiglia sarà probabilmente il mio ultimo club da allenatore. Domenica prossima festeggerò i miei 10 anni di carriera in panchina e ho sempre detto che avrei allenato 15 anni al massimo". Villas-Boas è arrivato al Marsiglia lo scorso maggio e si trova al momento ottavo in classifica in Ligue 1 con 13 punti.