© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

André Villas-Boas sta facendo benissimo sulla panchina dell'Olympique Marsiglia ma non dimentica il suo passato, in particolare l'esperienza sulla panchina del Porto, dove fu protagonista di una stagione (quella 2010-11) di grandi successi grazie a giocatori che poi sarebbero diventati delle autentiche stelle nel panorama calcistico internazionale: "Prima della partita, i giocatori indovinavano l' undici iniziale. Ma quella squadra era pornografica. C'erano Hulk, Falcao, James, Moutinho, Otamendi. Era una delle migliori squadre del mondo. Quando vedevi le partite che facevano, dicevi che era incredibile", riporta As.