Villas-Boas su Mourinho: "Non sono sicuro che andrà bene con Levy"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia ed ex collaboratore di Mourinho ai tempi di Porto e Inter, ha parlato in conferenza stampa del ritorno dello Special One in Premier League: "Sono felice per José. Un allenatore così, con la sua carriera, non può restare libero per 11 mesi. Si può prendere, come me, un anno sabbatico. Ma queste sono scelte non adatte a uno come José. Uno importante come lui, che ha vinto tutti quei trofei, non può essere ignorato. Lui torna ad allenare in un club che io conosco bene come il Tottenham e di cui conosco bene la proprietà. E' un matrimonio sorprendente. Li conosco bene, sia Mou che Levy, sono due personaggi e non sono sicuro che andrà benissimo. In ogni caso, se c'è un allenatore che può portare il Tottenham alla vittoria, quello è José".