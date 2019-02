© foto di J.M.Colomo

Diciotto anni e una prima stagione "migliore anche di quella di Lionel Messi". AS celebra Vinicius Junior, crack brasiliano del Real Madrid: costato 45 milioni di euro per prenderlo dal Flamengo, i suoi dati e numeri raccontano di un inizio migliore anche della Pulga al Barcellona, con Frank Rijkaard, sia per qualità che per quantità.