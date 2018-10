Vinicius Jr. e il sogno Clasico, Julio Baptista: "Potrebbe anche giocare"

© foto di Alberto Fornasari

Julio Baptista, ex attaccante della Roma ma soprattutto del Real Madrid, che con la camiseta blanca ha giocato più di un Clasico contro il Barcellona (gara che oggi alle ore 16.15 vivrà un nuovo capitolo, ndr), ha parlato a Marca della possibilità di vedere Vinicius Junior, acquisto più oneroso nell'ultima campagna acquisti del Real Madrid e aggregato con la Castilla ma convocato per la super-sfida, all'opera. Magari già oggi: "Potrebbe giocare. Penso che presto si meriterà di giocare su certi palcoscenici. Ancora è molto giovane per essere un punto di riferimento, ma è un grande giocatore. Però serve attenzione per farlo crescere tranquillamente, certe pressioni a Madrid ti schiacciano. Lui comunque è un giocatore coraggioso: gli servono minuti per trovare confidenza e mostrare che tipo di calciatore sia".