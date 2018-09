Vinicius Jr esalta Madrid. In Spagna: "Concerto con Lopetegui in tribuna"

© foto di J.M.Colomo

Vinicius Junior è stato l'acquisto più caro del Real Madrid, e sta giocando per la Castilla, seconda squadra dei Blancos. Pagato 45 milioni, il brasiliano ha comunque ancora solamente 18 anni compiuti da appena un mese, e per questo in casa Real è stata presa la decisione di mandarlo a giocare per un po' con le riserve ed i ragazzi, in modo anche da poterne verificare la crescita. Lopetegui, l'allenatore, in tal senso ha subito provveduto ad andare in tribuna stamani, dopo che i suoi hanno fatto ieri sera il loro lavoro, ed assistere alle gesta del suo baby prodigio nel derby contro l'Atletico. Vinicius non ha esitato a rispondere, realizzando una doppietta nel 2-2 finale. In Spagna già in molti sono rimasti folgorati dalle gesta del ragazzo. Ad esempio è il caso di AS. Nella sua versione online, il quotidiano iberico titola un lungo pezzo di approfondimento sul baby attaccante - dal tono entusiasta - così: "Vinicius ha tenuto un concerto con Lopetegui in tribuna". E l'attacco del pezzo è "Vinicius è una stella. Punto". Più chiaro di così.