Vitesse, Odegaard: "Il gol mi ha liberato da un peso. Tornerò al Real"

È approdato al Real Madrid all'età di 16 anni, all'inizio del 2015, come astro nascente del calcio norvegese ed europeo. Martin Ødegaard, però, non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra con la maglia del club campione d'Europa: dopo il prestito all'Heerenveen, è arrivato quello al Vitesse, dove il 19enne sembra aver trovato finalmente la propria dimensione e sta disputando una buona stagione: "Sono molto soddisfatto, ho anche segnato il mio primo gol e mi sono tolto un grosso fardello. Il mio obiettivo è segnare il più possibile e fare tanti assist. Miglioro ogni giorno, il Vitesse è stata la scelta migliore. Ovviamente speravo di restare al Real, mi sono allenato con loro in estate ma alla fine abbiamo deciso che fosse meglio andare a giocare altrove. Il mio obiettivo, però, è quello di tornare a Madrid. Quanti ragazzi di 19 anni sono titolari lì? La strada è lunga, ma ho fiducia nelle mie qualità", ha detto a Voetbal International.