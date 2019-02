Martin Odegaard, giocatore del Vitesse, ha parlato ai microfoni della testata norvegese AD del periodo trascorso al Real Madrid: “Potevo andare in molti club, ma il Real Madrid era un sogno. È il club più grande del mondo ed era la miglior opzione per me. Lì mi sono allenato con la prima squadra e poi ho giocato nella seconda con Zinedine Zidane come allenatore. Sicuramente mi sarei aspettato di più, ma giocavo a calcio con delle stelle del calibro di Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Zidane? Averlo come allenatore è bello, ma a volte non fa bene alla tua fiducia. Che tecnica ha!”